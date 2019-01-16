Шарапова вышла в третий круг Australian Open

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Мария Шарапова завоевала путевку в третий круг Открытого чемпионата Австралии.

Во втором раунде Australian Open-2019 она победила представительницу Швеции Ребекку Петерсон 6:2, 6:1. Для достижения этой цели ей понадобились 1 час 11 минут игры.

С ней Шарапова еще не встречалась.

В третьем круге Шарапова сыграет с действующей победительницей Australian Open в женском одиночном разряде датчанкой Каролин Возняцки. История встреч Шараповой и Возняцки насчитывает 10 матчей, счет по победам – 6-4 в пользу россиянки. Последнее их противостояние датируется 2015 годом, когда Шарапова одолела датчанку в четвертьфинале турнира в Мадриде.

Ранее в третий круг Открытого чемпионата Австралии-2019 из россиянок пробилась Анастасия Павлюченкова. Другие россиянки свои матчи второго круга еще не сыграли.

В мужском разряде до третьего круга к настоящему моменту из россиян добрался пока только Карен Хачанов.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.