Спорт

Роджер Федерер вышел во второй круг Australian Open

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Швейцарский теннисист Роджер Федерер завоевал путевку во второй круг Открытого чемпионата Австралии.

В стартовом раунде Australian Open-2019 он нанес поражение представителю Узбекистана Денису Истомину. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4, 6:4 в пользу Федерера. Во втором круге он сыграет с британцем Даниэлем Эвансом.

Роджер Федерер – действующий и шестикратный победитель Australian Open.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.

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Теги: теннис, Australian Open

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