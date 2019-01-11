Шарапова сыграет в первом круге Australian Open с британкой Дарт

Лидерство сохраняет его партнер по команде Эдуард Николаев, который выиграл предыдущие два этапа, он - действующий и трехкратный победитель "Дакара" Подробнее

Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл третий этап "Дакара"

Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл четвертый этап "Дакара"

6 января 17:17

Лыжница Непряева заняла призовое место в общем зачете "Тур де Ски"

Спортсменка стала первой из российских лыжниц, кто добился такого результата в престижной многодневной гонке Подробнее

6 января 06:37

Финляндия победила США в финале молодежного ЧМ по хоккею

Она стала пятикратным чемпионом мира среди молодежи, опередив по этому показателю сборную России Подробнее

6 января 02:28

Сборная России завоевала бронзу молодежного ЧМ по хоккею

В матче за третье место она победила команду Швейцарии Подробнее

5 января 23:30

Россия - Швейцария. Онлайн