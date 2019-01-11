Шарапова сыграет в первом круге Australian Open с британкой Дарт

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Соперницей российской теннисистки Марии Шараповой в первом круге Открытого чемпионата Австралии в Мельбурне станет британка Хэрриет Дарт.
Дарт, занимающая 132-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации, пробилась в основную сетку через квалификационные поединки.
Кроме Шараповой, в первом раунде Australian Open-2019 Россию представят Вероника Кудерметова, Маргарита Гаспарян, Анастасия Потапова, Екатерина Александрова, Екатерина Макарова, Анна Калинская, Евгения Родина, Анастасия Павлюченкова, Дарья Касаткина, Наталья Вихлянцева и Анна Блинкова.
Матчи основной сетки запланированы на 14 января.