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Первая ракетка России Касаткина проиграла в стартовом круге Australian Open

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Дарья Касаткина уступила представительнице Швейцарии Тимеа Бачински в матче первого круга турнира серии Большого шлема Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:0 в пользу Бачински.

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Таким образом, Касаткина, занимающая наивысшее среди россиянок место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), 10-е, выбыла из дальнейшей борьбы в женском одиночном разряде Australian Open.

Ранее на Australian Open состоялись несколько матчей с участием других представителей России. Путевки в следующий круг завоевали Наталья Вихлянцева, Анастасия Потапова, Мария Шарапова, Анастасия Павлюченкова. Выбыли из дальнейшей борьбы Маргарита Гаспарян, Екатерина Александрова, Екатерина Макарова, Анна Калинская, Евгения Родина.

В мужском одиночном разряде дорогу во второй круг из россиян прорубили Даниил Медведев, Евгений Донской, Карен Хачанов. Выбыл из борьбы Андрей Рублев.

Программа первого круга еще не завершена.

Australian Open традиционно открывает программу турниров серии Большого шлема в календарном году. Призовой фонд турнира в нынешнем году составляет $42 млн 850 тыс.

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Теги: теннис, Australian Open

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