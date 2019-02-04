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Спорт

"Реал" решил продлить контракт с Модричем

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент мадридского футбольного клуба "Реал" Флорентино Перес выступил с инициативой подписать новое соглашение с полузащитником команды Лукой Модричем, сообщает AS.

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Нынешний контракт хорвата с "Реалом" рассчитан до лета 2020 года, Перес же рассчитывает продлить его на один или два сезона.

Модрич перешел в "Реал" из английского "Тоттенхэма" в 2012 году. В составе "Реала" он четыре раза выиграл Лигу чемпионов УЕФА, по три раза – Суперкубок УЕФА и Клубный чемпионат мира, два раза – Суперкубок Испании, по разу – чемпионат Испании и Кубок Испании. В прошлом году серебряный призер ЧМ-2018 в России в составе сборной Хорватии Модрич стал обладателем "Золотого мяча".

Теги: футбол, Лука Модрич

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