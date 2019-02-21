Голодец и Колобков не получат денег за работу в оргкомитете Евро-2020

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому вице-премьер РФ Ольга Голодец и министр спорта РФ Павел Колобков будут работать в оргкомитете Евро-2020 на безвозмездной основе.
Документ размещен в четверг на официальном интернет-портале правовой информации.
Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, финальная часть соревнований пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.