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Евро-2020 обойдется России в 1,5 млрд рублей

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - На организацию матчей UEFA Евро-2020 в России будет потрачено 1,5 млрд рублей, следует из материалов заседания рабочей группы по совершенствованию законодательства РФ в области физкультуры и спорта совета при президенте РФ по развитию физкультуры и спорта.

"В целом расходы на реализацию законопроекта составит 1,594 млрд рублей", - говорится в материалах, оказавшихся в распоряжении "Интерфакса" в понедельник.

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Отмечается, что расходы на обеспечение безопасности предположительно составят 656 млн рублей; из них в 2019 году 196,8 млн будет потрачено на подготовку и обучение персонала частных охранных предприятий, а остальные 459,2 млн - на обеспечение безопасности в местах проведения матчей и иных мероприятий в 2020 году.

Для финансирования деятельности локального оргкомитета на 2018-2020 годы выделяется 376,4 млн рублей, из них на оплату труда сотрудников - 144,2 млн рублей (56 сотрудников, в среднем каждый получает 71,5 тысяч рублей в месяц), на аренду офисных площадей - 15,7 млн рублей.

Расходы на программу волонтеров составят 134,7 млн рублей, эксплуатацию временной инфраструктуры - 12,4 млн рублей.

Чемпионат Европы пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 года, финальная часть соревнований пройдет в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча групповой стадии и четвертьфинал.

По прогнозным оценкам, Россию посетит 250 тысяч иностранных граждан, из которых 21 тысяча - держатели билетов.

В дни проведения четырех матчей будет необходимо перевезти более 213 тысяч человек - зрителей, организаторов, волонтеров. На их бесплатный проезд будет потрачено 129,4 млн рублей.

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Теги: Евро-2020

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