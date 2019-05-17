ВАДА сочло подлинными большинство данных, изъятых из Московской антидопинговой лаборатории

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Всемирное антидопинговое агентство продолжает изучение данных, полученных из Московской антидопинговой лаборатории, и передает выводы в международные спортивные организации, сообщает пресс-служба Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

"Делегации ВАДА посетили Московскую лабораторию в России и в январе извлекли 24 терабайта аналитических данных (что эквивалентно более чем 24 миллионам документов) и в апреле 2262 образца, которые были взяты в ВАДА, получила аккредитованная лаборатория за пределами России. Процесс их аутентификации все еще продолжается, но он уже подтвердил, что очень высокий процент данных, собранных в Московской лаборатории, является подлинным", - говорится в сообщении.

"Служба разведки и расследований (I & I) WADA начала предоставлять международным федерациям доказательства, которые они будут оценивать с целью рассмотрения дел о нарушении антидопинговых правил", - отмечается там же.

"WADA продолжит работать в тесном сотрудничестве с международными федерациями, и в тех случаях, когда они решат не предпринимать действий, Агентство рассмотрит факты, обсудит их с соответствующими федерациями и оставляет за собой право передать их в Спортивный арбитражный суд", - говорится в сообщении агентства.

Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) было признано не соответствующим кодексу ВАДА в ноябре 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября 2018 года РУСАДА было восстановлено в правах, однако агентство обязано выполнить ряд требований, чтобы не оказаться снова не соответствующим кодексу. Так, в течение четырех месяцев проходил аудит РУСАДА. 17 января ВАДА заявило о том, что эксперты успешно закончили работу по извлечению данных московской лаборатории.