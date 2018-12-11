Сотрудники ВАДА приедут в Москву для аудита РУСАДА

Москва. 11 декабря. INTERFAX.RU - Представители Всемирного антидопингового агентства 11-12 декабря проведут аудит Российского антидопингового агентства.

"У нас 11 и 12 декабря ВАДА будет проводить аудит, и для этого их представители прибудут в Москву 10 декабря", - сказал ранее "Интерфаксу" глава РУСАДА Юрий Ганус.

"Что касается московской антидопинговой лаборатории, то это отдельный процесс, тут я ничего сказать пока не могу. У меня есть обратная связь с руководителем группы ВАДА Оливье Рабином. Процесс идет, и слава богу", - добавил Ганус.

РУСАДА было лишено аккредитации с ноября 2015 года после появления информации о систематическом употреблении допинга российскими спортсменами на зимней Олимпиаде 2014 года в Сочи.

20 сентября за восстановление аккредитации РУСАДА проголосовали девять из 12 членов исполкома ВАДА, два голоса были поданы против этого, один воздержался.

В соответствии с "дорожной картой" после восстановления Россия должна предоставить доступ к допинг-пробам в московской лаборатории эксперту Всемирного антидопингового агентства до конца года, перепроверка допинг-проб из Московской лаборатории должна завершиться до 30 июня, а аудит РУСАДА должен длиться четыре месяца.