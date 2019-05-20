Швеция перед матчем с Россией выбила Латвию из борьбы за медали ЧМ

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной Швеции в шестом своем матче на чемпионате мира в Словакии победили национальную команду Латвии.

Встреча завершилась со счетом 5:4 (1:0, 1:1, 3:3) в пользу шведов.

Швеция набрала 15 очков, занимает в группе В третье место, на три балла отставая от лидирующей России. В восьмом туре Швеция и Россия встретятся между собой: игра пройдет во вторник и начнется в 21:15 по московскому времени.

Что касается Латвии, у нее 6 очков: команда выбыла из борьбы за медали.

Таким образом, определился полный список команд, которую группа А делегирует в четвертьфинал – Россия, Чехия, Швеция и Швейцария.

В турнире принимают участие 16 команд, разделенные на две группы по восемь сборных в каждой. В четвертьфинал выходят по четыре лучшие команды каждой из них.

ЧМ финиширует 26 мая.