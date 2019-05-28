Экс-футболист "Спартака" Давыдов перешел в софийский ЦСКА

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Российский нападающий Денис Давыдов продолжит карьеру в софийском футбольном клубе ЦСКА.

Как сообщает пресс-служба болгарского клуба, 24-летний спортсмен успешно прошел медицинский осмотр и подписал трехлетний контракт.

Давыдов – воспитанник московского" Спартака", за который на взрослом уровне выступал с 2013 по 2018 годы. Периодически он играл за фарм-клуб "Спартак-2", а также он имел опыт выступлений на правах аренды за "Спартак" из Юрмалы.

В 2019 году Давыдов играл за команду "Нижний Новгород".

Он является чемпионом России и обладателем Суперкубка России в составе "Спартака".