Тимофей Мозгов: со счетов в НБА меня списывать рано

Баскетболист сборной России рассказал в интервью "Интерфаксу" о своей ситуации в НБА, о триумфе ЦСКА в Евролиге и перспективах национальной команды на предстоящем ЧМ

Тимофей Мозгов Фото: AP/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Баскетболист "Орландо Мэджик" Тимофей Мозгов, в составе клуба "Кливленд" в 2016 году выигравший чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации, дал интервью корреспонденту "Интерфакса" Владимиру Нардину. Он объяснил отсутствие (не считая его) россиян в НБА, рассказал, как это может повлиять на перспективы сборной России на чемпионате мира, сыграет ли он на ЧМ сам, а также поведал о своем участии в молодежном спортивном проекте в России.

- Мы переживаем, что в НБА почти не осталось россиян, да еще и вы пропустили сезон из-за травмы.

- Давайте будем откровенны: у нас не так много молодых талантливых ребят, которые сегодня или в следующем году могут выйти на драфт в НБА. Давайте это связывать с тем, что у нас есть провалы в системе подготовки молодых спортсменов. Мы не готовим достаточно талантов уровня НБА. Это наши, а не чьи-то ошибки. У нас на сегодня подрастает недостаточно сильное поколение новых игроков. Надеюсь, тот, кто может это исправить, сделает это, и тогда у нас появятся достойные ребята.

- Правильно ли я ожидаю, что в следующем сезоне увижу вас в играх чемпионата НБА?

- Наверное, правильно. Конечно, я хочу играть, надеюсь, здоровье мне позволит. Хочу оказаться на чемпионате мира и постараюсь подготовиться к нему еще до того, как у сборной России начнется подготовка, чтобы набрать оптимальную форму. Надеюсь, что здоровье позволит выступить – уже после ЧМ – на следующем чемпионате НБА.

- Можно ли провести параллели с ЧМ по хоккею, где в составе сборной России много игроков, выступающих НХЛ? Принято считать, что благодаря этому сборная России побеждала всех подряд, кроме Финляндии.

- Давайте честно скажем: на сегодняшний день мы не самая сильная сборная по баскетболу. И да: у нас немного игроков НБА (смеется) – наверное, с этим связано. НБА – сильнейшая лига, там играют сильнейшие баскетболисты. Так же и НХЛ – туда уезжают играть самые сильные. Наверное, хоккейная школа у нас намного сильнее баскетбольной – получается так. Это реальность. Надеюсь, когда-нибудь баскетбол в нашей стране будет на таком же высоком уровне, как и хоккей. Я буду только рад.

- На что рассчитывать сборной России на предстоящем ЧМ по баскетболу?

- Нельзя на этот вопрос ответить просто, типа: какая-то медаль у нас будет – и все. Это совокупность факторов, с которыми мы можем начать анализировать. Первый фактор - это ребята: какой состав поедет, кто не поедет – из-за травм или по другим причинам. Это очень важный момент. Дальше возьмем командную "химию". Ну, с этим сборная России особых проблем никогда не испытывала. Сколько лет играю – постоянно дружный коллектив, хорошие ребята, которые постоянно хотят играть, побеждать и друг друга поддерживать. Чуточку везения – вот и все. Если команда поедет на ЧМ в своем боевом составе (даже без Димы Хвостова, который – огромная часть команды на сегодняшний день, но, к сожалению, порвал кресты), то будет готова бороться за медали.

- Насколько ожидаемым можно назвать триумф ЦСКА в Евролиге?

- На протяжении 15-20 лет команда постоянно входит в пятерку сильнейших в Европе. И сказать "ОЙ! А в этом году она вышла в "Финал четырех", и всех там победила, ой-ой-ой, вот это сюрприз!", конечно, нельзя (смеется). Сейчас ЦСКА показал, что он – сильнейший. Просто ребята работали и заслужили этот успех.

- Некоторые сетуют на то, что ЦСКА выиграл Евролигу в основном за счет иностранцев.

- Мы с вами в начале интервью обсудили: у нас на сегодняшний день, наверное, не самая сильная баскетбольная школа. Что я могу сказать? Ребята, я тоже хочу, чтобы наши русские ребята везде играли, но я не начальник клубов. Есть такая особенность: у нас все хотят только победы и берут готовых сильных игроков. К сожалению, сегодня мы не можем предоставить достаточно молодых талантливых игроков, которые готовы выступать на уровне Евролиги. Чья это вина – я сегодня с вами разбираться не буду точно. Играют самые сильные, правильно? Я знаю, из русских ребят, например, Никита Курбанов провел достаточное время на площадке.

- Сказывается как-то на интересе к баскетболу в стране бесконечная гегемония ЦСКА на внутренней арене? Олег Романцев в 90-х обратил внимание на то, что часть болельщиков возглавляемого им футбольного "Спартака" заскучала от постоянных триумфов в чемпионате России.

- Это то же, что происходит в Америке: "Голден Стэйт" в который раз подряд выходит в финал в НБА и имеет огромные шансы выиграть его вновь. Наверное, да, это скучно. Но если это сильнейшая команда, то что мы будем с этим делать? Этого не отнять, смиритесь с этим как факт. Не хотите смотреть? Ну, не смотрите.

- Как в целом оцените свою карьеру в НБА?

- Вы мне так задали этот вопрос, как будто я уже закончил, сижу с коньяком у камина и с высоты своего полета говорю: "Ну, давайте я вам все расскажу!" Я надеюсь, что эта карьера еще не закончена. Когда залечу свою ногу, покажу, что меня еще рано со счетов списывать. Чувствую я себя отлично, и сейчас мне реально мешает только нога.

- Может ли Евролига приблизиться к НБА, например, по уровню организации шоу?

- Ой, не знаю, приблизится или нет. Но точно не в ближайшие 20 лет.

- Очевидно, с особым интересом вы следите за выступлением "Химок"?

- Я переживаю за "Химки", сам воспитанник этой команды. Я надеюсь, что они, дойдут до финала (Единой лиги ВТБ), получат путевку в Евролигу на следующий сезон и выступят намного сильнее. Сами же понимаете: травма Лехи Шведа, полсезона его не было.

- Вы сейчас курируете баскетбольную часть в рамках молодежного проекта KFС Battle. Какие эмоции получаете от этого?

- С каждым годом мне больше и больше нравится. Я понимаю, как ребята растут на этом проекте. Я вижу, как тут все организовано, сколько народу приходит посмотреть на фестиваль, и, конечно, принять участие в соревнованиях – не важно, каких. Особенно радует, что каждый год набирается все больше спортивных команд. Мне приятно находиться здесь, мне приятно участвовать в этом празднике, быть его частью! Организаторы из KFC огромные молодцы и делают большое дело для страны.

- Какое будущее вы видите у этого проекта?

- Я очень надеюсь, что он вырастет, станет масштабнее, в нем примут участие еще больше стран. Представляете, мировой молодежный праздник KFC Battle! Интересно, ребята какого уровня встречались бы в финале… Только представьте, победители каждой из стран приезжают на общий баттл, например, в Барселону. Это пока только мои мысли, но в любом случае ребята двигаются в правильном направлении!

- Есть ли у вас проекты вне спорта? Я слышал, у вас был проект, связанный с мультипликацией.

- Это старая история, на сегодняшний день забытая, к сожалению. Мне предложили разные идеи, как можно в первую очередь повлиять на воспитание молодежи. Хочется, чтобы новое поколение было воспитанное (я сам не очень воспитан), образованное, чтобы оно жило лучше. Я не говорю, что мы ужасно живем в мире, но всегда хочется лучшего. Моему сыну 7 лет, хочется, чтобы он жил лучше. Мы смотрели разные проекты, мультики. И решили, почему бы самим не сделать свой? Но не получилось, как видите (смеется).

32-летний Тимофей Мозгов начал профессиональную карьеру в подмосковных "Химках", цвета которого защищал с 2006 по 2010, а также – во время локаута в НБА - в 2011 году. В 2010 году перешел в клуб НБА "Нью-Йорк Никс", с 2011 по 2015 выступал за "Денвер Наггетс". Сезон-2015/16 провел в команде "Кливленд Кавальерс", в составе которого стал чемпионом НБА. В чемпионате-2016/17 выступал за "Лос-Анджелес Лейкерс", в сезоне-2017/18 играл в составе "Бруклин Нетс". В 2018 перешел в "Орландо Мэджик", но травма ноги не позволила ему отыграть сезон. В составе сборной России завоевал бронзу чемпионата Европы-2011 и Олимпийских игр-2012.