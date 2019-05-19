Поиск

ЦСКА выиграл Евролигу

В финале баскетболисты армейского клуба победили турецкую команду "Анадолу Эфес"

ЦСКА выиграл Евролигу
Баскетболисты ЦСКА в решающем матче "Финала четырех"
Фото: Reuters

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Евролиги-2018/19.

В решающем матче "Финала четырех" в Испании армейцы нанесли поражение турецкой команде "Анадолу Эфес". Результат встречи – 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21) в пользу ЦСКА.

Таким образом, ЦСКА в четвертый раз стал триумфатором Евролиги. Ранее турнир покорялся ему в 2006, 2008 и 2016 годах.

В матче за третье место мадридский "Реал" со счетом 94:75 победил турецкую команду "Фенербахче".

Новость дополняется

баскетбол Евролига ЦСКА

Новости

Хоккеисты сборной России победили Швейцарию в матче ЧМ

Российская премьер-лига-2018/19

"Зенит" в ранге чемпиона проиграл "Ростову"

Надаль обыграл Джоковича в финале Masters в Риме

Чемпионат мира по хоккею

Назван состав сборной России на матч ЧМ по хоккею против Швейцарии

Чемпионат мира по хоккею

Швейцария - Россия. Онлайн

Швейцария - Россия. Онлайн
Российская премьер-лига-2018/19

"Краснодар" разгромил "Арсенал" и впервые сыграет в Лиге чемпионов

Гол и голевая передача Головина помогли "Монако" победить "Амьен"

Чемпионат мира по хоккею

Россия победила Латвию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ

Россия победила Латвию и досрочно вышла в плей-офф ЧМ

Назван состав сборной России по хоккею на матч ЧМ с Латвией

Чемпионат мира по хоккею

Латвия - Россия. Онлайн

Латвия - Россия. Онлайн
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');