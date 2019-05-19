ЦСКА выиграл Евролигу

В финале баскетболисты армейского клуба победили турецкую команду "Анадолу Эфес"

Баскетболисты ЦСКА в решающем матче "Финала четырех" Фото: Reuters

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Московский баскетбольный клуб ЦСКА стал победителем Евролиги-2018/19.

В решающем матче "Финала четырех" в Испании армейцы нанесли поражение турецкой команде "Анадолу Эфес". Результат встречи – 91:83 (29:20, 15:22, 24:20, 23:21) в пользу ЦСКА.

Таким образом, ЦСКА в четвертый раз стал триумфатором Евролиги. Ранее турнир покорялся ему в 2006, 2008 и 2016 годах.

В матче за третье место мадридский "Реал" со счетом 94:75 победил турецкую команду "Фенербахче".

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