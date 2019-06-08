Россия - Сан-Марино. Онлайн
Футболисты сборной России продолжают отборочную кампанию Евро-2020
Матч проходит в Саранске
Алексей Миранчук бьет низом из пределов штрафной - рядом со штангой!
Головин был близок к успеху! Пробил он в ближний угол - вратарь отразил!
Данило Эзекьель Риналди получил желтую карточку - попал рукой в лицо Георгию Джикии
Серия подач в штрафную сборной Сан-Марино проходит - и справа, и слева, и верхом, и низом.
Головин бьет примерно с угла штрафной - мимо ворот!
Еще один угловой будет у ворот Сан-Марино. Надеюсь, забьем
Россияне коротают время в атаке, короткими передачами - не обязательно в одно касание - пытаются доставить мяч до вратарской
Кстати, об Артеме. Болельщики зафиксировали грустное выражение лица Дзюбы
Капитан, капитан, улыбнитесь! Дзюба то ли грустный, то ли сосредоточенный такой 🙂#РоссияСанМарино— созерцатель (@newfag_in_life) June 8, 2019
Разыграли угловой россияне. Вскоре последовала подача на дальнюю штангу. Ее (подачу) пытался замкнуть Артем Дзюба
Угловой заработала сборная России
Здесь ошибки нет. Матч обслуживает швед Мохаммед Аль-Хаким
Матч начался! Удачи!
Перед стартовым свистком - минута молчания. Она посвящена памяти Леннарта Юханссона: экс-глава УЕФА скончался на прошлой неделе.
Команды на поле уже вышли! Звучат гимны!
Сборная России, набрав в двух матчах 3 очка, занимает второе место в группе I. Она уступила Бельгии (1:3) и победила Казахстан (4:0). Лидирует Бельгия – 6 очков.
Как только представился, сразу стал известен стартовый состав сборной России. Приятно
Стартовый состав @TeamRussia на матч @EuroQualifiers против Сан-Марино pic.twitter.com/BarjbxamCa— Сборная России (@TeamRussia) June 8, 2019
Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин
Игра пройдет в Саранске сегодня и стартует в 19:00 по московскому времени!
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Сан-Марино!
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!