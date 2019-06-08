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Россия - Сан-Марино. Онлайн

Футболисты сборной России продолжают отборочную кампанию Евро-2020

Россия - Сан-Марино. Онлайн
Нападающий сборной России по футболу Артем Дзюба
Фото: ТАСС, Станислав Красильников

Матч проходит в Саранске

14'

Алексей Миранчук бьет низом из пределов штрафной - рядом со штангой!

13'

Головин был близок к успеху! Пробил он в ближний угол - вратарь отразил!

12'
Желтая карточка

Данило Эзекьель Риналди получил желтую карточку - попал рукой в лицо Георгию Джикии

10'

Серия подач в штрафную сборной Сан-Марино проходит - и справа, и слева, и верхом, и низом.

8'

Головин бьет примерно с угла штрафной - мимо ворот!

6'

Еще один угловой будет у ворот Сан-Марино. Надеюсь, забьем

5'

Россияне коротают время в атаке, короткими передачами - не обязательно в одно касание - пытаются доставить мяч до вратарской

4'

Кстати, об Артеме. Болельщики зафиксировали грустное выражение лица Дзюбы

3'

Разыграли угловой россияне. Вскоре последовала подача на дальнюю штангу. Ее (подачу) пытался замкнуть Артем Дзюба

2'

Угловой заработала сборная России

2'

Здесь ошибки нет. Матч обслуживает швед Мохаммед Аль-Хаким

1'

Матч начался! Удачи!

Перед стартовым свистком - минута молчания. Она посвящена памяти Леннарта Юханссона: экс-глава УЕФА скончался на прошлой неделе.

Команды на поле уже вышли! Звучат гимны!

Сборная России, набрав в двух матчах 3 очка, занимает второе место в группе I. Она уступила Бельгии (1:3) и победила Казахстан (4:0). Лидирует Бельгия – 6 очков.

Как только представился, сразу стал известен стартовый состав сборной России. Приятно

Трансляцию для вас ведет Владимир Нардин

Игра пройдет в Саранске сегодня и стартует в 19:00 по московскому времени!

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча отборочного турнира чемпионата Европы-2020 между сборными России и Сан-Марино!

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Евро-2020

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