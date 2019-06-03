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Футболисты сборной России забили шесть мячей в ворота "Чертаново"

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу добилась разгромной победы над командой "Чертаново" в контрольной встрече.

Результат матча, прошедшего на базе национальной команды в подмосковном Новогорске, - 6:0 в пользу сборной России.

Авторами голов стали Артем Дзюба (7 минута), Антон Миранчук (26), Александр Головин (42), Федор Смолов (46), Федор Чалов (61), Ризуан Мирзов (77).

Матч прошел в рамках подготовки сборной России к предстоящим отборочным матчам чемпионата Европы-2020. 8 июня команда в Саранске сыграет с Сан-Марино (начало - 19:00 мск), 11 июня в Нижнем Новгороде - с Кипром (21:45 мск).

Команда "Чертаново" является представителем Футбольной национальной лиги (ФНЛ), второго по значимости дивизиона в российском футболе. Предыдущий сезон она завершила на пятом месте в первенстве ФНЛ.

футбол Евро-2020

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