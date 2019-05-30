Дзюба рассказал о предложении из Китая в 9 млн в год

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского "Зенита" и сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что получил солидное предложение от клуба из Китая.

"Девять миллионов в год. Меня трясло! Но стали чемпионами и сразу же успокоился. На самом деле, это, конечно, приличный соблазн, я думал около недели", - приводит слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".

Что за клуб и о какой валюте идет речь, футболист не уточнил.

"Китай сам возникает постоянно, провоцирует меня", - отметил он.

По словам Дзюбы, приоритетом для него в зарубежной карьере является Англия.

"Понятно, что у меня еще год контракта (с "Зенитом" - ИФ), и тут многое зависит от руководства "Зенита" – одно дело, если они хотят меня сохранить, было бы правильно, чтобы мне хотя бы предложили продление, потому что не хочется сидеть и думать, будем продлевать или нет. Надеюсь, будет конкретика с Европой – рассчитываю только на Англию", - сказал спортсмен.

Между тем, "Спорт-Экспресс" сообщает, что в услугах Дзюбы заинтересован английский "Вулверхэмптон". Он занял седьмое место в чемпионате Англии-2018/19, но благодаря тому, что "Манчестер Сити", выигравший Кубок Англии, будет задействован в Лиге чемпионов, получит его место в Лиге Европы.

Воспитанник московского "Спартака" Дзюба выступает за петербургский "Зенит", в его составе он выиграл чемпионат России-2018/19.

Дзюба был признан лучшим футболистом России по итогам 2018 года.