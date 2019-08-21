Главного тренера "Зенита" Семака дисквалифицировали на одну игру

Главный тренер "Зенита" Сергей Семак Фото: Вячеслав Евдокимов/ФК "Зенит"/ТАСС

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оштрафован на 100 тысяч рублей и дисквалифицирован на один матч чемпионата России за оскорбление арбитра матча 6-го тура против "Ахмата".

Кроме того, как заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) Арртур Григорьянц на пресс-конференции во вторник, Семак отстранен еще на одну игру условно

"Сегодня Семак еще раз принес свои извинения за поведение, которое ему не свойственно. Мы подняли архивы и поняли, что ни как игрок, ни как тренер он ни разу не был на КДК. Тем не менее, он оскорбил официальное лица матча. С учетом публичного извинения и его личных извинений судьей мы приняли решение дисквалифицировать Семака на два матча РПЛ, при этом один матч - реальное исполнение и один матч - условно с испытательным сроком до конца сезона", - сказал Григорьянц.

"Также он оштрафован на 100 тысяч рублей", - добавил он.

Ранее сообщалось, что после окончания игры "Зенит" - "Ахмат" (0:0), которая прошла в субботу на "Газпром Арене", Семак оскорбил судей.