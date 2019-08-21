"Зенит" наказан проведением матча без зрителей условно за инцидент на игре с "Краснодаром"

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU -Петербургский "Зенит" оштрафован на 400 тысяч рублей и на проведение одного матча без зрителей условно за конфликт на "Газпром Арене" между фанатами и сотрудниками ОМОНа в матче 4-го тура Российской премьер-лиги с "Краснодаром".

Как заявил глава Контрольно-дисциплинарного комитета Контрольно-дисциплинарного комитета (КДК РФС) Артур Григорьянц на пресс-конференции в среду, штраф в размере 300 тысяч и условная дисквалификация стадиона с испытательным сроком до конца сезона наложены за неправомерные действия зрителей, 100 тысяч - "за необеспечение принимающей стороной безопасности на стадионе".

КДК РФС постановил также "предупредить Зенит, что в случае повтора, к нему будут применены наказания. КДК обратил внимание РФС на ненадлежащее выполнение комиссаром матча своих обязанностей", - сказал Григорьянц.

По словам главы КДК РФС, "конфликт состоялся из-за неправомерных действий болельщиков".

"Они сломали ограждения, которые представляли из себя металлическую конструкцию, скандировали нецензурные выражения в адрес ОМОНА, допускали агрессивные действия", - отметил он.

"С точки зрения безопасности были приняты не все меры, была создана зона ограниченного доступа, что не было указано в плане. Также не были об этом предупреждены зрители", - сказал Григорьянц.

"Также мы установили, что было ненадлежащее соблюдение безопасности стюардов в связи с их неправильной расстановкой. В месте конфликта было всего четыре стюарда", - добавил он.

В перерыве матча четвертого тура чемпионата России по футболу "Зенит" - "Краснодар" (1:1), 3 августа в Санкт-Петербурге, произошло столкновение между болельщиками и сотрудниками ОМОНа, позднее в социальных сетях появилось видео инцидента. В течение недели были задержаны четверо участников конфликта, двое из них арестованы.

По данным следствия, в результате стычки пострадали двое омоновцев, у одного из них черепно-мозговая травма, сотрясение мозга, перелом костей лица.