"Зенит" дома сыграл вничью c "Ахматом" в 6-м туре РПЛ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" на своем поле сыграл вничью 0:0 с грозненским "Ахматом" в матче 6-го тура Российской премьер-лиги.

Почти весь матч петербуржцы играли в большинстве, после того как главный арбитр Алексей Матюнин удалил с поля защитника "Ахмата" Ризвана Уциева.

Уже в компенсированное время за вторую желтую карточку был удален защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий.

Таким образом "Зенит" набирает 14 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. А "Ахмата" семь баллов, и это 10-е место в зачете чемпионата.