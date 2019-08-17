Поиск

"Зенит" дома сыграл вничью c "Ахматом" в 6-м туре РПЛ

Москва. 17 августа. INTERFAX.RU - Петербургский "Зенит" на своем поле сыграл вничью 0:0 с грозненским "Ахматом" в матче 6-го тура Российской премьер-лиги.

Почти весь матч петербуржцы играли в большинстве, после того как главный арбитр Алексей Матюнин удалил с поля защитника "Ахмата" Ризвана Уциева.

Уже в компенсированное время за вторую желтую карточку был удален защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий.

Таким образом "Зенит" набирает 14 очков и занимает 1-е место в турнирной таблице. А "Ахмата" семь баллов, и это 10-е место в зачете чемпионата.

футбол Зенит РПЛ Ахмат

Новости

Прохоров продаcт "Бруклин Нетс" вице-президенту Alibaba за рекордную сумму

Прохоров продаcт "Бруклин Нетс" вице-президенту Alibaba за рекордную сумму

Мосгорсуд взыскал 199 млрд рублей с бывшего владелеца ФК "Кубань"

Рублев победил Федерера и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Рублев победил Федерера и вышел в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Определился следующий соперник "Спартака" в Лиге Европы

"Спартак" вышел в раунд плей-офф отбора Лиги Европы

"Спартак" вышел в раунд плей-офф отбора Лиги Европы

"Спартак" - "Тун". Онлайн

"Спартак" - "Тун". Онлайн

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока-2018/19

УЕФА назвал тройку претендентов на звание лучшего игрока-2018/19

ФК "Порту" собрался судиться с "Матч ТВ"

ФК "Порту" собрался судиться с "Матч ТВ"

Валлийский футболист покончил с собой из-за постоянных травм

"Ливерпуль" стал четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА

"Ливерпуль" стал четырехкратным обладателем Суперкубка УЕФА
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');