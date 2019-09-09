Россия - Казахстан. Онлайн
Футболисты сборной России проводят очередной отборочный матч Евро-2020
Матч проходит в Калининграде
Казахстан ответил дальним неточным ударом
Черышев слева подал на Дзюбу во вратарскую, но Артем не смог опередить защитника
А вот и атака: Жирков пробил издали, неточно. Стал просить назначить угловой, судья просьбу почему-то не выполнил
Бродяге не хватает атак
Я не спрашиваю про удачные , я спрашиваю сегодня вообще атаки будут!? #РоссияКазахстан— Gospodin Brodyaga🐾 (@KutkoSwetlana) 9 сентября 2019 г.
Головин пробил по воротам с линии штрафной - вратарь команды Казахстана Непогодов с трудом перевел мяч на угловой
Футболист Казахстана Георгий Жуков пытался пройти по левому флангу - не удалось
Выбили мяч футболисты сборной Казахстана
Угловой заработали россияне
Головин получил мяч в штрафной казахов, перекладывал его сначала на одну ногу, потом еще на одну, и удар его накрыли
Один из моментов игрового вечера
красиво #РоссияКазахстан pic.twitter.com/S8jJfmejno— поехавшая гвардия (@invictuuum) 9 сентября 2019 г.
Контратака сборной Казахстана по правому флангу. Пас оказался в итоге безадресным, а наши все же выбили за боковую
Дзюба бил головой с линии вратарской. Вратарь мяч поймал, да и фол наши нанесли в атаке
Дзюба от угла штрафной прострелил на Антона Миранчука в центр. Футболист "Локо" пробил, но попал в защитника. Зато будет угловой!
Черышев навесил, казалось, в штрафную площадь. Мяч же, минуя ее, покинул пределы поля
Разыграли вместо подачи мяч с углового наши. Доразыгрались настолько, что мяч оказался на нашей же половине поля. И это при том, что соперник и не коснулся мяча
Угловой заработала сборная России
Головин бьет низом - рядом со штангой!
Антон Миранчук завершал атаку россиян ударом головой с линии вратарской. Удар не получился, мяч полетел скорее в вертикальном направлении
Наши игроки устроили серию подач в штрафную сборную Казахстана. Активно владеют мячом подопечные Станислава Черчесова, активны и зрители на трибунах
Ого, удар по воротам сборной России, хоть и издали. Вратарь Гилерме взял и поймал мяч!
Российские футболисты включили скорости в игре, но пока до остроты дело не доходит
Россия и Казахстан уже успели сыграть в этой отборочной кампании. Россияне победили соперника в гостях - 4:0
Главный судья матча - Никола Дабанович из Черногории
Игра началась!
Команды уже на поле, сейчас зазвучат гимны стран!
О чем говорят эксперты
Эксперты назвали сборную России фаворитом матча с Казахстаном https://t.co/GMkinSXxPr— Интерфакс (@interfax_news) 9 сентября 2019 г.
Стартовый состав сборной России!
Состав @TeamRussia на отборочный матч @UEFAEURO с Казахстаном 🔥 pic.twitter.com/HgwMRRVNt1— Сборная России (@TeamRussia) 9 сентября 2019 г.
Начало игры - 21:45 по московскому времени
"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Сборная России на своем поле в Калининграде принимает соперников из национальной команды Казахстана
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