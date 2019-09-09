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Россия - Казахстан. Онлайн

Футболисты сборной России проводят очередной отборочный матч Евро-2020

Россия - Казахстан. Онлайн
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Матч проходит в Калининграде

40'

Казахстан ответил дальним неточным ударом

38'

Черышев слева подал на Дзюбу во вратарскую, но Артем не смог опередить защитника

36'

А вот и атака: Жирков пробил издали, неточно. Стал просить назначить угловой, судья просьбу почему-то не выполнил

35'

Бродяге не хватает атак

33'

Головин пробил по воротам с линии штрафной - вратарь команды Казахстана Непогодов с трудом перевел мяч на угловой

32'

Футболист Казахстана Георгий Жуков пытался пройти по левому флангу - не удалось

30'

Выбили мяч футболисты сборной Казахстана

30'

Угловой заработали россияне

29'

Головин получил мяч в штрафной казахов, перекладывал его сначала на одну ногу, потом еще на одну, и удар его накрыли

27'

Один из моментов игрового вечера

25'

Контратака сборной Казахстана по правому флангу. Пас оказался в итоге безадресным, а наши все же выбили за боковую

24'

Дзюба бил головой с линии вратарской. Вратарь мяч поймал, да и фол наши нанесли в атаке

22'

Дзюба от угла штрафной прострелил на Антона Миранчука в центр. Футболист "Локо" пробил, но попал в защитника. Зато будет угловой!

19'

Черышев навесил, казалось, в штрафную площадь. Мяч же, минуя ее, покинул пределы поля

16'

Разыграли вместо подачи мяч с углового наши. Доразыгрались настолько, что мяч оказался на нашей же половине поля. И это при том, что соперник и не коснулся мяча

15'

Угловой заработала сборная России

13'

Головин бьет низом - рядом со штангой!

11'

Антон Миранчук завершал атаку россиян ударом головой с линии вратарской. Удар не получился, мяч полетел скорее в вертикальном направлении

9'

Наши игроки устроили серию подач в штрафную сборную Казахстана. Активно владеют мячом подопечные Станислава Черчесова, активны и зрители на трибунах

7'

Ого, удар по воротам сборной России, хоть и издали. Вратарь Гилерме взял и поймал мяч!

5'

Российские футболисты включили скорости в игре, но пока до остроты дело не доходит

3'

Россия и Казахстан уже успели сыграть в этой отборочной кампании. Россияне победили соперника в гостях - 4:0

1'

Главный судья матча - Никола Дабанович  из Черногории

1'

Игра началась!

Команды уже на поле, сейчас зазвучат гимны стран!

О чем говорят эксперты

Стартовый состав сборной России!

Начало игры - 21:45 по московскому времени

"Интерфакс" предлагает вашему вниманию текстовую трансляцию матча шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года. Сборная России на своем поле в Калининграде принимает соперников из национальной команды Казахстана

Здравствуйте, уважаемые любители футбола!

футбол Евро-2020

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