Эксперты назвали сборную России фаворитом матча с Казахстаном

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Вероятность победы сборной России по футболу в отборочном матче Евро-2020 с Казахстаном составляет 83%, считают эксперты.

"Для штамповки серийных разгромов у команды Черчесова, возможно, класса не хватает, но игра с Казахстаном — та, которую выигрывать необходимо с запасом. Наш прогноз - победа сборной России с разницей минимум в два мяча. Вероятность такого результата, по мнению аналитиков - 64%", - отметил главный редактор матч-центра ODDS.ru Артем Арутюнян.

Матч пройдет в Калининграде в понедельник и стартует в 21:45 мск.

Соперники входят в группу I. Лидирует в ней Бельгия (15 очков), далее идут Россия (12), Казахстан (7), Шотландия (6), Кипр (4) и Сан-Марино (0).