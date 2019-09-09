Назван состав сборной России на матч с Казахстаном
Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Казахстана.
Как сообщает пресс-служба сборной России, ее состав выглядит следующим образом:
Состав @TeamRussia на отборочный матч @UEFAEURO с Казахстаном 🔥 pic.twitter.com/HgwMRRVNt1— Сборная России (@TeamRussia) 9 сентября 2019 г.
Матч пройдет в Калининграде в понедельник и стартует в 21:45 мск.
Соперники входят в группу I. Лидирует в ней Бельгия (15 очков), далее идут Россия (12), Казахстан (7), Шотландия (6), Кипр (4) и Сан-Марино (0).