Назван состав сборной России на матч с Казахстаном

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Казахстана.

Как сообщает пресс-служба сборной России, ее состав выглядит следующим образом:

Матч пройдет в Калининграде в понедельник и стартует в 21:45 мск.

Соперники входят в группу I. Лидирует в ней Бельгия (15 очков), далее идут Россия (12), Казахстан (7), Шотландия (6), Кипр (4) и Сан-Марино (0).