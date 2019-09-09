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Назван состав сборной России на матч с Казахстаном

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу определился со стартовым составом команды на матч шестого тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года против Казахстана.

Как сообщает пресс-служба сборной России, ее состав выглядит следующим образом:

Матч пройдет в Калининграде в понедельник и стартует в 21:45 мск.

Соперники входят в группу I. Лидирует в ней Бельгия (15 очков), далее идут Россия (12), Казахстан (7), Шотландия (6), Кипр (4) и Сан-Марино (0).

футбол Евро-2020

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