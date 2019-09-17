Назван стартовый состав "Зенита" на матч с "Лионом"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб петербургского ФК "Зенит" определился со стартовым составом команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против французского "Лиона".

Как сообщает пресс-служба "Зенита", с первых минут в его составе будут присутствовать следующие игроки: Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас дос Сантос, Йордан Осорио, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба.

Матч пройдет во Франции во вторник и стартует в 19:55 мск. Текстовая трансляция же игры уже началась.

"Зенит" получил путевку в основную стадию Лиги чемпионов в качестве действующего победителя Российской премьер-лигу (РПЛ). Россию на этом турнире также представляет серебряный призер РПЛ московский "Локомотив".