Назван стартовый состав "Зенита" на матч с "Лионом"
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб петербургского ФК "Зенит" определился со стартовым составом команды на матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА против французского "Лиона".
Как сообщает пресс-служба "Зенита", с первых минут в его составе будут присутствовать следующие игроки: Андрей Лунев, Бранислав Иванович, Ярослав Ракицкий, Дуглас дос Сантос, Йордан Осорио, Вячеслав Караваев, Юрий Жирков, Вильмар Барриос, Себастьян Дриусси, Сердар Азмун, Артем Дзюба.
Стартовый состав "Зенита" на первый матч группового этапа @ChampionsLeague!#ЛионЗенит pic.twitter.com/uCgA1g9QUH— ФК "Зенит"🌊 (@zenit_spb) September 17, 2019
Матч пройдет во Франции во вторник и стартует в 19:55 мск. Текстовая трансляция же игры уже началась.
"Зенит" получил путевку в основную стадию Лиги чемпионов в качестве действующего победителя Российской премьер-лигу (РПЛ). Россию на этом турнире также представляет серебряный призер РПЛ московский "Локомотив".