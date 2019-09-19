РФС заключил соглашение с "Почтой России"

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Почта России" и Российский футбольный союз (РФС) подписали соглашение о сотрудничестве на попечительском совете РФС в четверг.

"Сегодня мы подписали соглашение с Российским футбольным союзом, и "Почта России" будет заниматься популяризацией массового футбола", - сказал журналистам генеральный директор "Почты России" Николай Подгузов по окончании заседания попечительского совета РФС.

"Мы созданы для того, чтобы взаимодействовать и популяризировать спорт, футбол, здоровый образ жизни в нашей стране. Целью соглашения это и является", - сказал Подгузов.

"Почту России" принимают в попечительский совет. Мы, безусловно, тоже поучаствуем материально в деятельности совета. Вторая сторона - различные маркетинговые акции. Есть много точек соприкосновения и взаимодействия, которые в рамках этого соглашения мы будем развивать", - отметил гендиректор "Почты России".

По словам главы РФС Александра Дюкова, "соглашение подписано до 31 декабря 2020 года и предполагается автоматическая пролонгация еще на два года".

"Это и партнерские и спонсорские соглашения", - отметил Дюков.