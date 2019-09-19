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Глава РФС заявил о необходимости в скорых реформах в судействе

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - Система судейства в российском футболе нуждается в серьезных изменениях, заявил глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков на пресс-конференции в Москве.

"У нас отсутствует логичная система по подготовке арбитров и управлению судейством. Реформа назрела, нужно ее реализовать", - сказал Дюков.

"Если мы хотим видеть серьезные изменения в судействе, то большие надежды возлагаем на VAR (система видеопомощи арбитрам - ИФ) и расширение списка судей", - отметил глава РФС.

"Что касается людей, которые после проведения реформ будут отвечать за управление системой, все будет зависеть от того, как система будет выглядеть, и насколько адекватно люди, которые имеются в распоряжении РФС, соответствуют этой системе", - сказал Дюков.

Президент РФС отметил, что к главе департамента судейства и инспектирования Александру Егорову в связи с рядом результативных ошибок рефери на старте сезона "есть вопросы, потому что он отвечал за подготовку арбитров к сезону". "Но есть и объективные причины того провала, который случился в первых турах. Егоров занимался воспитанием этих судей. Ошибки допускали опытные арбитры, и спрашивать надо не только с него, но и с них", - выразил мнение Дюков.

"Егоров понимает те ошибки, которые были допущены, и пытается их исправить. Выводы будут сделаны в декабре, но это не значит, что у него есть карт-бланш: в случае форс-мажора, будут приняты кадровые решения", - объяснил ситуацию глава РФС.

футбол РФС Александр Дюков

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