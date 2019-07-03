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Газпромбанк стал официальным банком сборной России по футболу

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Газпромбанк стал официальным банком РФС и российской сборной, сообщил департамент коммуникаций банка.

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"Газпромбанк объявляет о заключении соглашения о сотрудничестве с Российским футбольным союзом (РФС). В соответствии с подписанным соглашением Газпромбанк становится официальным банком - партнером РФС, сборной России по футболу и российского футбола", - говорится в сообщении департамента.

Плановый срок действия договора - до 2021 года с возможностью пролонгации на три года.

В рамках подписанного соглашения председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов войдет в состав Попечительского совета РФС.

Президент РФС, председатель правления и гендиректор ПАО "Газпром нефть" Александр Дюков выразил уверенность, что сотрудничество Газпромбанка с РФС "будет долгим, разносторонним и взаимовыгодным".

Дюков и гендиректор - председатель правления ОАО "РЖД" Олег Белозёров также подписали соглашение о сотрудничестве.

Целью партнерства РФС и ОАО "РЖД" станет "организация и проведение мероприятий по футболу, в том числе с детских и юношеских соревнований в регионах России", говорится в сообщении РФС. Холдинг выражает готовность стать транспортным партнером РФС, взять на себя обязательства по перевозке детей-участников соревнований, а также предоставлять имеющуюся в распоряжении ОАО "РЖД" инфраструктуру для организации соревнований детских и юношеских команд.

футбол РФС

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