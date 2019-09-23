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ИААФ продлила отстранение ВФЛА

Москва. 23 сентября. INTERFAX.RU - Международная ассоциация легкоатлетических федераций (ИААФ) решила продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) от членства в IAAF.

Об этом заявил глава рабочей группы глава группы ИААФ по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции в Дохе.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Российские легкоатлеты могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе. Разрешение на выступление в нейтральном статусе выдает IAAF.

Таким образом, на ЧМ в Катаре россияне выступят в нейтральном статусе.

легкая атлетика ИААФ ВФЛА

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