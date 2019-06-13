Глава ОКР назвал возможные сроки восстановления членства ВФЛА в ИААФ

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков рассчитывает, что членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) восстановят ближе к старту чемпионата мира в Дохе в конце сентября.

"ОКР разочаровало решение ИААФ, но мы продолжим искать разрешение. МОК заинтересован в том, чтобы в Токио выступили все сильнейшие легкоатлеты. Уверен, что руководство ИААФ хорошо себе отдает отчет в этом. Внутри у меня есть ощущение, что компромисс будет найден в ближайшее время. Для нас важным показателем является ЧМ в Дохе, к этому событию мы и готовимся", - сказал Поздняков на пресс-конференции в четверг.

Чемпионат мира по легкой атлетике пройдет в Дохе с 28 сентября по 6 октября.

9 июня Совет ИААФ принял решение продлить отстранение ВФЛА от членства в международной ассоциации из-за обвинений в нарушении антидопинговых правил. Как сообщил глава группы ИААФ по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен, международная федерация повторно рассмотрит вопрос о восстановлении российской федерации легкоатлетов после того, как станут известны результаты перепроверки проб, изъятых из Московской антидопинговой лаборатории.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в ноябре 2015 года на фоне допингового скандала. Российские легкоатлеты могут участвовать в международных стартах только в нейтральном статусе. Разрешение на выступление в нейтральном статусе выдает ИААФ.