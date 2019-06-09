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ИААФ не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики

В ассоциации заявили, что вернутся к рассмотрению данного вопроса после перепроверки проб из Московской антидопинговой лаборатории

ИААФ не восстановила в правах Всероссийскую федерацию легкой атлетики
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) решил продлить отстранение Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), заявил глава группы ИААФ по восстановлению ВФЛА Руне Андерсен на пресс-конференции в воскресенье в Монако.

"Мы рекомендовали это Совету, и Совет дал свое согласие", - сказал он.

Андерсен отметил, что ИААФ обратила внимание на то, что доктора и тренеры, причастные к нарушению антидопинговых правил, продолжают свою деятельность и работают с российскими легкоатлетами.

По его словам, ИААФ вернется к рассмотрению вопроса полноценного восстановления в правах Всероссийской федерации легкой атлетики после того, как станут известны результаты перепроверки проб из Московской антидопинговой лаборатории.

ВФЛА была лишена членства в ИААФ в ноябре 2015 года из-за допингового скандала. Для восстановления ВФЛА в правах была составлена "дорожная карта".

С 2016 года российские спортсмены выступают на турнирах под эгидой ИААФ в нейтральном статусе.

На прошлой неделе президент Всероссийской федерации легкой атлетики Дмитрий Шляхтин сообщил "Интерфаксу", что ВФЛА погасила долг перед ИААФ, выполнив условия для своего восстановления.

Как сообщалось, ВФЛА должна перечислить $3,2 млн ИААФ за тестирование российских легкоатлетов в период, когда Российское антидопинговое агентство было лишено статуса соответствия Всемирного антидопингового агентства. РУСАДА было восстановлено в правах в сентябре 2018 года.

легкая атлетика ИААФ ВФЛА

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