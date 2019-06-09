ИААФ назвала условия выступления российских легкоатлетов на ОИ-2020

Москва. 9 июня. INTERFAX.RU - Вопрос об участии российских легкоатлетов в летней Олимпиаде 2020 года в Токио будет решен положительно, если к Олимпийскому комитету России не будут применены никакие санкции, заявила пресс-атташе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (ИААФ) Джеки Дрок-Дойл на пресс-конференции в Монако в воскресенье.

"Если перед Токио Олимпийский комитет России не будет поражен в правах, то российские легкоатлеты выступят в Токио в составе своей команды", - сказала она.

Дрок-Дойл также отметила, что ОКР будет обсуждать вопрос по российскому флагу с Международным олимпийским комитетом, это его прерогатива.

При этом пресс-атташе ИААФ подчеркнула, что на Европейских играх в Минске (21- 30 июня) выступят только те российские легкоатлеты, которые получили доступ к участию в международных турнирах в нейтральном статусе.

Ранее в воскресенье глава группы ИААФ по восстановлению Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Руне Андерсен сообщил, что ИААФ решил продлить отстранение ВФЛА.

Как сообщала на прошлой неделе газета The Sunday Times, России грозит отстранение от участия в Олимпийских играх 2020 года из-за скандала с допингом.

Членство ВФЛА в ИААФ было приостановлено в 2015 году на фоне допингового скандала.

Летние Олимпийские игры в Токио пройдут с 24 июля по 9 августа 2020 года.