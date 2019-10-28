Чемпион мира по хоккею Евгений Дадонов перешел в минское "Динамо"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Минское "Динамо" подпишет контракт с нападающим Евгением Дадоновым, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в понедельник.

"Евгений Дадонов - в "Динамо-Минск". С хоккеистом по итогам просмотра будет подписан двусторонний контракт до конца сезона", - говорится в сообщении.

В ходе просмотра Дадонов провёл три матча с показателем полезности +1. В этих играх Дадонов проводил на льду в среднем девять минут.

Ранее 30-летний хоккеист в России выступал за челябинский "Трактор, украинский "Донбасс", петербургский СКА, с которым два раза выиграл Кубок Гагарина (в 2015 и 2017 годах). Также он играл в Национальной хоккейной лиге за "Флориду", а также в КХЛ за украинский клуб "Донбасс".

В составе сборной России Дадонов становился чемпионом мира (в 2014 году), серебряным (2015) и бронзовым (2016, 2017, 2019) призером ЧМ.