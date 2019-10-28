Боец UFC Царукян стал тренером по спецподготовке ХК "Северсталь"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Череповецкая "Северсталь" пригласила в штаб российского бойца смешанных единоборств UFC Армана Царукяна на должность тренера по спецподготовке, сообщает пресс-служба хоккейного клуба в понедельник.

"Хоккейный клуб "Северсталь" много внимания уделяет популяризации хоккея и спорта в целом. Поэтому, когда такой талантливый боец как Арман Царукян выразил желание вернуться в хоккей, мы оперативно связались с ним и предложили возможность проверить свои силы в стане профессиональной команды КХЛ. Мы очень рады, что UFC пошли нам навстречу и также помогли в организации такого события", - отметил директор клуба Михаил Хорошков.

"Арман приезжал в Череповец и провел несколько тренировок с командой. Он профессиональный спортсмен, имеет хорошую подготовку. И нам понравилось, что он показал. Еще летом во время предсезонной подготовки мы включили спарринг в нашу программу, много уделяли внимание боксу. И результатами мы остались вполне довольны. Поэтому решение предложить Арману быть тренером по спецподготовке ХК "Северсталь" и добавить элементы упражнений из смешанных единоборств в тренировки хоккеистов выглядит для нас вполне оправданным", - добавил он.

Вице-президент UFC по России и СНГ Андрей Громковский отметил, что "у нас уже были необычные форматы сотрудничества с клубами, представляющими другие виды спорта".

"Например, в декабре прошлого года Артем Дзюба провел спарринг с Александром Волковым. Прежде всего, у нас всех одна цель - популяризация спорта в стране. И мы рады, что хоккейное прошлое, а также знания и опыт выступлений Армана в смешанных единоборствах могут помочь в подготовке хоккеистов ХК "Северсталь", - сказал он.

"Северсталь" занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.