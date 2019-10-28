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Смит-Пелли, выигравший с Овечкиным Кубок Стэнли, перешел в клуб КХЛ "Куньлунь"

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Состав "Куньлунь Ред Стар" пополнил канадский нападающий Деванте Смит-Пелли, сообщает пресс-служба клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Срок контракта рассчитан один год.

"Хоккейный клуб "Куньлунь Ред Стар" рад объявить о подписании контракта со Смит-Пелли. Игрока такого типа должен иметь в своем составе каждый успешный клуб, если он рассчитывает удачно завершить сезон. Мы с нетерпением ждем этого харизматичного игрока в расположении нашего клуба", - заявил вице-президент клуба по хоккейным операциям Скотт Макферсон.

Смит-Пелли - канадский хоккеист, в НХЛ он выступал за "Монреаль". "Нью-Джерси" и "Вашингтон". В составе "Вашингтона", будучи партнерами россиян Александра Овечкина, Евгения Кузнецова и Дмитрия Орлова, в 2018 году он стал обладателем Кубка Стенли.

хоккей КХЛ

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