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Клуб КХЛ "Сочи" назначил нового главного тренера

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Новым главным тренером хоккейного клуба "Сочи" стал белорус Александр Андриевский, сообщает пресс-служба ХК в понедельник.

"В тренерском штабе хоккейного клуба "Сочи" произошли изменения. Команду возглавил белорусский специалист Александр Андриевский", - говорится в сообщении.

Сообщается также, что тренерский штаб "Сочи" покидают Леонид Береснев, который в последнее время исполнял обязанности главного тренера, тренер вратарей Яри Каарела и тренер по физподготовке Леонид Дмитриченко.

Андриевский в качестве игрока выступал за минское и московское "Динамо", воскресенский "Химик" и белорусский "Гомель", а также за клубы из Швейцарии, Германии, Финляндии, Италии. Также он выступал в Северной Америке за клуб Национальной хоккейной лиги "Чикаго" и несколько клубов низших лиг. Андриевский выступал за юниорскую сборную СССР и национальную команду Белоруссии.

После завершения игровой карьеры в 2006 году Андриевский начал тренерскую работу, получив должность ассистента в минском "Динамо", а через год - в молодежной сборной Белоруссии. В 2008 году он возглавил белорусский клуб "Гомель", а уже следующий сезон начал в качестве главного тренера минского "Динамо" в КХЛ. В Континентальной хоккейной лиге он также тренировал владивостокский "Адмирал", с которым дважды выходил в плей-офф, а по ходу прошлого чемпионата принял "Сибирь".

ХК "Сочи" сейчас занимает десятое место в Западной конференции КХЛ.

хоккей КХЛ

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