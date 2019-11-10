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Источник в МИД РФ связал проблемы с визами США у "Спартака" с политикой

Москва. 10 ноября. INTERFAX.RU - Невыдача американских виз футболистам "Спартака" - это пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов, заявил "Интерфаксу" в воскресенье источник в МИД РФ.

"Это очевидное использование политических ресурсов. Одна из причин, наверное, - недобросовестная конкуренция в тех областях, в которых россияне не допускаются для участия в мероприятиях, проходящих в США", - сказал собеседник агентства. По его словам, "США развернули против россиян настоящую визовую войну; страдают все: деятели искусства, культуры, спорта".

"Визы либо не выдаются, либо выдаются в тот момент, когда мероприятия в разгаре либо прошли", - отметил источник.

Между тем московский "Спартак" отказался комментировать информацию о том, что команде не дали визы на товарищеский турнир в США. "Клуб не комментирует ситуацию", - сказал собеседник агентства.

Ранее в СМИ сообщалось, что игроки клуба столкнулись с проблемами при получении виз в США на Florida Cup, который пройдет в американском Орландо (штат Флорида) в январе.

США МИД РФ Спартак

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