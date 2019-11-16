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Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на этапе Гран-при

Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на этапе Гран-при
Виктория Синицина и Никита Кацалапов
Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место среди танцевальных пар по сумме двух программ на турнире Rostelecom Cup Международного союза конькобежцев (ISU).

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За свои программы дуэт получил 212,15 балла. Вторыми стали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с результатом 207,64 балла, тройку лидеров замкнула пара из Испании - Сара Уртадо и Кирилл Халявин, набравшие 185,01 балла.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли весь пьедестал в одиночном катании на турнире.

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup проходит в Москве с 15 по 17 ноября.

фигурное катание ISU Виктория Синицина Никита Кацалапов

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