Фигуристы Синицина и Кацалапов заняли первое место в танцах на льду на этапе Гран-при

Виктория Синицина и Никита Кацалапов Фото: Reuters

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Российские фигуристы Виктория Синицина и Никита Кацалапов заняли первое место среди танцевальных пар по сумме двух программ на турнире Rostelecom Cup Международного союза конькобежцев (ISU).

За свои программы дуэт получил 212,15 балла. Вторыми стали Пайпер Гиллес и Поль Пуарье с результатом 207,64 балла, тройку лидеров замкнула пара из Испании - Сара Уртадо и Кирилл Халявин, набравшие 185,01 балла.

Ранее сообщалось, что российские фигуристы Александр Самарин, Дмитрий Алиев и Макар Игнатов заняли весь пьедестал в одиночном катании на турнире.

Пятый этап Гран-при по фигурному катанию Rostelecom Cup проходит в Москве с 15 по 17 ноября.