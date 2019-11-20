"Спартак" отказался от участия в турнире в США из-за визовых проблем

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Спартак" (Москва) решил не принимать участие в товарищеском турнире в США из-за проблем с получением американских виз, сообщается на сайте клуба.

"К сожалению для нас, процесс оформления виз в США затянулся, и мы были вынуждены подготовить альтернативный план по январскому сбору. Мы своевременно связались с организаторами турнира во Флориде и воспользовались опцией отказа от участия в турнире без штрафных санкций, которая была предусмотрена в нашем договоре", - сказал гендиректор клуба Томас Цорн, слова которого приводит пресс-служба.

Отмечается, что январский сбор "Спартак" проведет в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что игроки клуба столкнулись с проблемами при получении виз в США на Florida Cup, который пройдет в американском Орландо (штат Флорида) в январе.

Источник в МИД РФ ранее заявил "Интерфаксу", что невыдача американских виз футболистам "Спартака" - это пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов.

Министр спорта РФ Павел Колобков ранее отмечал, что проблемы игроков с визами негативно повлияют на статус соревнования. "Не в первый раз такое происходит, когда наши спортсмены не могут приехать в США на какие-либо турниры. Это нарушение гарантий, которые дает страна при получении права на проведение соревнований. Когда Россия получает право на проведение соревнований, мы официально даем такие гарантии, прописываем во всех соглашениях, что мы обязуемся обеспечить въезд в страну. Это основные гарантийные обязательства", - сказал Колобков на просьбу "Интерфакса" прокомментировать ситуацию с проблемами при получении виз США футболистами "Спартака".