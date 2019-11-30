Александр Емельяненко нокаутировал Михаила Кокляева

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко победил своего соотечественника, пауэрлифтера Михаила Кокляева в боксерском поединке в Москве.

Бой, изначально рассчитанный на четыре раунда по три минуты в каждом, завершился на исходе первого: Емельяненко нокаутировал соперника.

Для 38-летнего Емельяненко это первая победа в боксе, на его счету 28 побед (20 – нокаутом) в смешанных единоборствах.

40-летний Кокляев в единоборствах не участвовал, за его плечами соревнования по пауэрлифтингу и тяжелой атлетике.