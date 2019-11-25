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Емельяненко-младший указал на отсутствие в России бойцов, способных его побить

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко выразил уверенность в своей победе в поединке с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым 29 ноября.

"Кто победит? Конечно я", - приводит слова Емельяненко-младшего "Советский спорт".

Кроме того, он сказал, что в стране нет спортсменов, которые способны его побить.

"Есть ли боец в России, который может меня победить? Нет", - сказал также спортсмен.

Поединок Емельяненко против Кокляева пройдет 29 ноября на "ВТБ Арене" в Москве.

Старший брат Александра, Федор - чемпион мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.

Александр Емельяненко

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