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Емельяненко-младший и Кокляев подрались в ресторане за два месяца до боя

Емельяненко-младший и Кокляев подрались в ресторане за два месяца до боя
Российский боец Александр Емельяненко
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко подрался со своим соотечественником, пауэрлифтером Михаилом Кокляевым в одном из ресторанов в центре Москвы.

Как пишут "Известия", инцидент произошел 2 октября. Конфликт между спортсменами разгорелся во время очной ставки, которую организовал спортивный блогер Азамат Бостанов. В ходе перепалки Кокляев получил рассечение брови. "Травму он получил, когда Емельяненко бросил в него кепку", - пишет газета.

Очная ставка спортсменов прошла в рамках предстоящего между ними поединка 29 ноября "ВТБ Арене" в Москве.

Многократный чемпион России и мира по боевому самбо Александр Емельяненко периодически становится участником конфликтных ситуаций. В результате самой резонансной из них он получил реальный срок лишения свободы: в мае 2015 года суд приговорил спортсмена к 4,5 года колонии и штрафу в 50 тыс. рублей, признав его виновным в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении его домработницы и похищении ее паспорта.

В ноябре 2016 года суд вынес решение о замене не отбытого срока заключения на исправительные работы.

Старший брат Александра, Федор - чемпион мира по смешанным боевым искусствам и по боевому самбо.

Александр Емельяненко

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