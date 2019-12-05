Дзюба выступил против наказания людей, оскорблявших его в Сан-Марино

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Нападающий сборной России и петербургского "Зенита" Артем Дзюба считает, что оскорбления в его адрес, звучавшие с трибун во время матча национальной команды в Сан-Марино, были спланированной акцией.

При этом, по словам футболиста, наказывать никого не надо.

"Не стоит. Потому что самое главное для них наказание — то, что я играю в "Зените", мы побеждаем "Спартак". Я воспитанник этого клуба, у меня все хорошо - это то, что не дает им покоя", - приводит слова Дзюбы "Спорт-Экспресс".

Дзюба подчеркнул, что слово "фашисты" после матча "Зенита" против "Спартака" в Петербурге, адресовал не болельщикам, а группе лиц, устроивших провокации во время отборочного матча Евро-2020 Сан-Марино – Россия.

"Объясню, почему в микст-зоне после матча со "Спартаком" употребил слово "фашисты". Я не говорю о болельщиках и фанатах — они поддерживают команду и так, как в Сан-Марино, себя не ведут. Я не праздную голы в ворота красно-белых, и не буду этого делать — из уважения именно к настоящим болельщикам и фанатам, которые поддерживают команду", - сказал Дзюба.

"Мое обращение адресовано отдельной группе лиц, которые приехали в Сан-Марино на двух автобусах. Знаю, это была спланированная проплаченная акция, об этом уже известно", - отметил он.

"Эта группа оккупировала трибуну и развесила флаги различных группировок красно-белых. Помимо оскорблений, выкрикивали фашистские лозунги! Я это слышал, поэтому так и среагировал. А теперь говорят и пытаются придумывать какие-то глупости и другие отговорки - ну что за цирк?" – задался вопросом спортсмен.

После матча в Сан-Марино (19 ноября) оскорбления в адрес Дзюбы раздавались и с фанатского сектора "Спартака" во время матча с "Уралом" в Екатеринбурге (24 ноября). Наконец, аналогичные случаи были до и во время матча "Зенит" – "Спартак" в Петербурге (1 декабря), что привело к массовым задержаниям фанатов. Лидер фанатов "Спартака" Валерия Бевза (Валера Амиго), в частности, решением суда получил запрет на посещение спортивных мероприятий на 1,5 года. Кроме того, он был оштрафован на 5 тыс. рублей. Кроме того, суды северной столицы арестовали за мат на улице троих фанатов "Спартака", еще 30 были оштрафованы.