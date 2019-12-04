"Спартак" вновь оштрафовали за Дзюбу

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) оштрафовал "Спартак" на 350 тысяч рублей за различные нарушения во время матча против "Зенита".

"Делегатом было записано, что болельщики "Спартака" вывесили четыре несогласованных баннера. Также болельщики "Спартака" скандировали нецензурные выражения в адрес (нападающего "Зенита") Артема Дзюбы", - сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц, слова которого приводит "Чемпионат".

100 тысяч рублей штрафа "Спартак" заплатит за скандирование фанатами нецензурных выражений, 50 тысяч - за два несогласованных баннера, 100 тысяч - за два баннера оскорбительного характера. Кроме того, "Спартак" оштрафован на 100 тысяч за "неподобающее поведение" команды (6 желтых карточек).

В свою очередь, болельщики "Зенита" кидали на поле бумажные ленты и оскорбляли футболистов "Спартака". За эти нарушения "Зенит" заплатит 150 тысяч рублей.

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" прошел в Петербурге 1 декабря и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Судьбу встречи решил автогол защитника "Спартака" Ильи Кутепова.

Ранее "Спартак" был оштрафован на 100 тысяч рублей за то, что фанаты команды выкрикивали оскорбительные выражения во время матча с "Уралом" в Екатеринбурге.