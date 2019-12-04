Лидеру фанатов "Спартака" на 1,5 года запретили посещать арены за оскорбление Дзюбы

"Спартак" пообещал юридически помочь болельщику

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Петроградский районный суд Петербурга оштрафовал фаната московского "Спартака" Валерия Бевза (Валера Амиго) на 5 тысяч рублей и на полтора года запретил ему посещать официальные спортивные соревнования.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга, наказание ему вынесено за нарушение правил поведения зрителей. Как установил суд, в минувшее воскресенье на трибуне гостевого сектора стадиона "Газпром-Арена" во время матча между ФК "Зенит" и ФК "Спартак" Бевз через мегафон скандировал оскорбительные нецензурные выражения в адрес игрока "Зенита" и сборной России Артема Дзюбы и призывал к этому всех болельщиков сектора.

При этом Бевз вину свою не признал. Он пояснил, что действительно был в секторе болельщиков "Спартака" с громкоусилителем, однако использовал его для организации "кричалок" в поддержку красно-белых и оскорблений в адрес Дзюбы не выражал.

Ранее в среду сообщалось, что Бевза привезли на допрос в Петербург для дачи свидетельских показаний по делу о драке, которая произошла в мае. Бевз, в свою очередь, сообщил полиции, что ничего по данному факту не знает, так как был на выездной игре ФК "Спартак" с ФК "Уфа".

Между тем, "Спартак" выразил обеспокоенность в связи с ситуацией вокруг его болельщиков в Петербурге.

"В частности, клуб внимательно следил за ситуацией с задержанием заводящего фанатской трибуны красно-белых Валерия Бевза, которого дважды за последние три дня доставляли в отделения полиции Санкт-Петербурга", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой "Спартака"

"Мы намерены за счет средств клуба оказать квалифицированную юридическую помощь нашему "заводящему", которому сегодня Петроградский районный суд Санкт-Петербурга назначил административное наказание в виде запрета на посещение матчей сроком на год и шесть месяцев, и будем добиваться пересмотра решения суда вплоть до полной отмены запрета", - подчеркивается в заявлении клуба.

Ранее сообщалось о массовых задержаниях болельщиков "Спартака" в Санкт-Петербурге 30 ноября и 1 декабря.

Матч 18-го тура Российской премьер-лиги "Зенит" - "Спартак" прошел в Петербурге 1 декабря и завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев. Судьбу встречи решил автогол защитника "Спартака" Ильи Кутепова.