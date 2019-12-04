Фанаты ЦСКА заступились за болельщиков "Спартака", арестованных в Петербурге

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Объединение фанатов московского футбольного клуба ЦСКА "Люди в черном" считает недопустимыми действия в отношении болельщиков столичного "Спартака" в Санкт-Петербурге.

"По ситуации последних дней двух мнений, несмотря на различие в клубных цветах (фанаты ЦСКА и "Спартака" являются непримиримыми оппонентами - ИФ), быть не может. Невероятно мерзко и низко, что руководство одного из клубов использует административный ресурс, чтобы задобрить своего игрока, имеющего отнюдь не самый безоблачный карьерный бэкграунд", - говорится в заявлении объединения, опубликованном в инстаграме.

"Применяются архаичные принципы коллективной ответственности, десятки невиновных людей вместо того, чтобы вернуться к своим семьям, вынуждены томиться в камерах спецприемников и зданиях суда", - подчеркивают фанаты ЦСКА.

"Свободу ультрас!" - говорится в заявлении.

Задержания фанатов "Спартака" в Петербурге

В понедельник стало известно, что три болельщика "Спартака" получили по 15 суток ареста за мелкое хулиганство перед матчем с "Зенитом". Сообщалось, что они нецензурно выражались и не реагировали на замечания. Еще 19 человек оштрафованы на 500 рублей.

В среду информированный источник сообщил "Интерфаксу", что "заводящего" болельщиков ФК "Спартак" на матче с "Зенитом" Валерия Бевза (Валера Амиго) привезли на допрос в Петербург по делу о драке неустановленных лиц в мае. Кроме того, как отметил собеседник агентства, на него составили административный после воскресного матча "Зенита" и "Спартака". По мнению полиции, Бевз был "заводящим" болельщиков "Спартака" и нецензурно оскорблял форварда "Зенита" Артема Дзюбу, а другие фанаты московского ФК повторяли за ним.

Как сообщалось, массовые задержания болельщиков "Спартака" в Петербурге связаны с их нецензурными выкриками, посвященными Дзюбе.

Фанаты оскорбляют Дзюбу

Ранее фанаты "Спартака" выкрикивали оскорбительные речевки в адрес Дзюбы на матче Российской премьер-лиги против "Урала" в Екатеринбурге. Аналогичный случай происходил за несколько дней до этого в Сан-Марино, где играла сборная России в рамках отборочного турнира Евро-2020. На протяжении игры группа российских болельщиков, приехавших на матч, также коллективно оскорбляла Дзюбу.

Болельщики "Спартака" традиционно выкрикивают оскорбительные кричалки в адрес Дзюбы, но это, как правило, происходит во время матчей москвичей против "Зенита".

Сам Дзюба является воспитанником "Спартака", в составе которого (за исключением аренды в ряде клубов) играл до 2015 года, пока не перешел в "Зенит". Уход в стан принципиального соперника, а также последовавшие за этим жесткие высказывания в адрес "Спартака" и его болельщиков вызвали у фанатов московского клуба волну недовольства.

При этом Дзюба после перехода в "Зенит" обещал не праздновать голы в ворота "Спартака". И когда он забивает мячи в ворота бывшей команды, действительно не проявляет бурных эмоций. Исключением не стал и матч, прошедший 1 декабря, когда после удара Дзюбы мяч отскочил в ворота "Спартака" от защитника московской команды Ильи Кутепова. Игра завершилась со счетом 1:0 в пользу "Зенита".