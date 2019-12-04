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МВД объяснило массовые задержания фанатов перед матчем "Зенит" - "Спартак"

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Полицейские Петербурга в дни матчей между молодежными и взрослыми составами ФК "Зенит" и ФК "Спартак" выявили среди болельщиков более 70 нарушителей общественного порядка, сообщила пресс-служба регионального главка МВД в среду.

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"Действия полиции позволили предотвратить грубые массовые нарушения общественного порядка и провести оба спортивных мероприятия на достойном уровне с точки зрения безопасности", - отмечается в сообщении главка.

Более 70 футбольных фанатов привлечены к административной ответственности, сообщили в полиции.

Как сообщалось ранее в среду, Петроградский районный суд Петербурга запретил лидеру фанатов "Спартака" Валерию Бевзу (Валере Амиго) 1,5 года посещать официальные спортивные соревнования за оскорбление форварда "Зенита" Артема Дзюбы и оштрафовал. Кроме того, суды северной столицы арестовали за мат на улице троих фанатов "Спартака", еще 30 были оштрафованы.

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Между тем, 1 декабря официальный твиттер-аккаунт болельщиков ФК "Спартак" сообщил о задержании в Петербурге до 200 футбольных фанатов: болельщиков задерживали во время ночного рейда по городу, фанаты утверждают, что оснований для задержаний не было.

Источник, знакомый с ситуацией, уточнил "Интерфаксу", что задержанным вменяли мелкое хулиганство и нахождение в состоянии алкогольного опьянения в общественном месте.

Встреча между петербургским "Зенитом" и московским "Спартаком" в рамках 18-го тура Российской премьер-лиги прошла в минувшее воскресенье, молодежные составы играли за сутки до этого.

футбол МВД Петербург ФК Спартак ФК Зенит

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