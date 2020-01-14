Экс-футболист "Ливерпуля" и "Ювентуса" Сиссоко объявил о завершении карьеры

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Бывший полузащитник английского "Ливерпуля", итальянского "Ювентуса", французского "Пари Сен-Жермен" и ряда других европейских клубов Мохаммед Сиссоко заявил, что завершает выступления в профессиональном футболе.

"Я хочу сказать вам, что это конец для меня, я завершаю свою карьеру. Это решение далось мне с трудом", - сказал 34-летний футболист в эфире телеканала RMC Sport.

Помимо "Ливерпуля", "Ювентуса" и ПСЖ, Сиссоко играл во французском "Осере" (где начинал взрослую карьеру), испанские "Валенсию" и "Леванте", итальянские "Фиорентину" и "Тернана", а также в клубах из Китая, Индии, Индонезии, Мексики и Гонконга. Последним его клубом был французский "Сошо".

В составе "Валенсии" Сиссоко стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка УЕФА, в составе "Ливерпуля" – обладателем Кубка Англии и Суперкубка Англии.

Также Сиссоко играл за сборную Мали, с которой завоевал бронзу Кубка африканских наций.