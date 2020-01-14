Поиск

"Барселона" стала рекордсменом по доходам среди футбольных клубов Европы

"Барселона" стала рекордсменом по доходам среди футбольных клубов Европы
Фото: АР/ТАСС

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" возглавила рейтинг самых прибыльных футбольных клубов Европы.

Как сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte, за сезон-2018/19 "Барселона" заработала 840,8 млн евро, что является абсолютным рекордом. Каталонский клуб первым покорил отметку в 800 млн евро. Правда, сам он впервые оказался на вершине этого рейтинга, который выходит уже в 23-й раз.

В пятерку лучших входят испанский "Реал" (757,3 млн евро), английский "Манчестер Юнайтед" (711,5 млн), немецкая "Бавария" (660,1) и французский "Пари Сен-Жермен" (635,9 млн).

Всего в рейтинге присутствуют 20 клубов – восемь английских, четыре итальянских, по три испанских и немецких, два французских. Их совокупный доход составил 9,3 млрд евро, тогда как годом ранее – 8,3 млрд.

Состав топ-20 является стабильным, а в этом году его пополнили два новых участника – французский "Лион" (17-е место) и итальянский "Наполи" (20-е).

Эксперты отмечают, что "Манчестер Юнайтед" рискует лишиться статуса самого прибыльного клуба Англии, а также подчеркивают тот факт, что "Тоттенхэм" обошел "Арсенал" и "Челси" и теперь является самым доходным клубом Лондона. Сейчас "Тоттенхэм" в рейтинге на восьмом месте.

футбол

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: вторник, 14 января

Сборная РФ по гандболу лишилась шансов на медали ЧЕ и не сыграет на ОИ

Россия проиграла Исландии в матче ЧЕ по гандболу

Россиянин Василевский признан лучшим игроком недели в НХЛ

Даниил Медведев вновь стал четвертой ракеткой мира

Экипаж Каргинова из "КАМАЗ-Мастер" выиграл восьмой этап "Дакара"

Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Мартен Фуркад выиграл масс-старт на этапе Кубка мира по биатлону

Россиянки финишировали последними в масс-старте на этапе КМ по биатлону

Португальский мотогонщик погиб на ралли "Дакар"

Португальский мотогонщик погиб на ралли "Дакар"

Россия стала четвертой в мужской эстафете на этапе КМ по биатлону

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');