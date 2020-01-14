"Барселона" стала рекордсменом по доходам среди футбольных клубов Европы

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Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" возглавила рейтинг самых прибыльных футбольных клубов Европы.

Как сообщается на сайте консалтинговой компании Deloitte, за сезон-2018/19 "Барселона" заработала 840,8 млн евро, что является абсолютным рекордом. Каталонский клуб первым покорил отметку в 800 млн евро. Правда, сам он впервые оказался на вершине этого рейтинга, который выходит уже в 23-й раз.

В пятерку лучших входят испанский "Реал" (757,3 млн евро), английский "Манчестер Юнайтед" (711,5 млн), немецкая "Бавария" (660,1) и французский "Пари Сен-Жермен" (635,9 млн).

Всего в рейтинге присутствуют 20 клубов – восемь английских, четыре итальянских, по три испанских и немецких, два французских. Их совокупный доход составил 9,3 млрд евро, тогда как годом ранее – 8,3 млрд.

Состав топ-20 является стабильным, а в этом году его пополнили два новых участника – французский "Лион" (17-е место) и итальянский "Наполи" (20-е).

Эксперты отмечают, что "Манчестер Юнайтед" рискует лишиться статуса самого прибыльного клуба Англии, а также подчеркивают тот факт, что "Тоттенхэм" обошел "Арсенал" и "Челси" и теперь является самым доходным клубом Лондона. Сейчас "Тоттенхэм" в рейтинге на восьмом месте.