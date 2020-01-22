Полузащитник Йевтич перешел в ФК "Рубин"

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Полузащитник польского "Леха" 26-летний Дарко Йевтич перешел в "Рубин", сообщает пресс-служба казанского футбольного клуба.

"Соглашение рассчитано на четыре с половиной года", - говорится в сообщении.

В этом сезоне Йевтич провел за "Лех" 19 матчей, в которых забил 6 мячей и отдал 5 голевых передач.

Сезон-2019/20 "Рубин" возобновит под руководством Леонида Слуцкого. Экс-наставник ЦСКА, "Крыльев Советов", английского "Халл Сити", нидерландского "Витесса", ряда других клубов, а также сборной России занял пост главного тренера "Рубина" в декабре 2019 года.

Сейчас "Рубин" занимает 13-е место в чемпионате Российской премьер-лиги.