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Леонид Слуцкий возглавил "Рубин"

Леонид Слуцкий возглавил "Рубин"
Футбольный тренер Леонид Слуцкий
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Бывший наставник сборной России по футболу Леонид Слуцкий занял пост главного тренера казанского ФК "Рубин", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе клуба.

"Леонид Слуцкий сегодня назначен на должность главного тренера ФК "Рубин",- сказал собеседник агентства в четверг.

Он уточнил, что контракт "заключен на пять лет".

Ранее "Рубин" расстался с Романом Шароновым и его тренерским штабом. Шаронов руководил командой, но в связи с отсутствием у него соответствующей лицензии для работы главным тренером, юридически эту должность занял испанец Эдуардо Докампо.

Несколько дней назад "Рубин" уже намекал, что Слуцкий возглавит команду. В твиттере казанского клуба была размещена гифка с изображением кресла-качалки. Это символизировало манеру Слуцкого раскачиваться на тренерском кресле во время игры.

Сегодня "Рубин" пошел на более откровенный намек: все то же кресло-качалка, но уже с сидящим на нем Слуцким.

Последним клубом Слуцкого был нидерландский "Витесс". Россиянин объявил об уходе из "Витесса" после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с "Херенвеном" (2:3), ставшего для команды пятым подряд. Российский специалист возглавлял коллектив с лета 2018 года. Ранее он работал в "Москве", "Крыльях Советов", ЦСКА, сборной России и "Халл Сити".

Плодотворной оказалась деятельность в ЦСКА, где Слуцкий трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), по два раза завоевал Кубок страны (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014). Под его руководством ЦСКА добился своего лучшего результата в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала турнира в сезоне-2009/10.

После увольнения из "Витесса" Слуцкий получил предложение от греческого клуба АЕК. Россиянин взял время на размышление, вскоре технический директор АЕКа Илья Ивич, заявил, что Слуцкий не будет здесь работать.

футбол Леонид Слуцкий ФК Рубин

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