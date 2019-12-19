Леонид Слуцкий возглавил "Рубин"

Футбольный тренер Леонид Слуцкий Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Бывший наставник сборной России по футболу Леонид Слуцкий занял пост главного тренера казанского ФК "Рубин", заявили "Интерфаксу" в пресс-службе клуба.

"Леонид Слуцкий сегодня назначен на должность главного тренера ФК "Рубин",- сказал собеседник агентства в четверг.

Он уточнил, что контракт "заключен на пять лет".

Ранее "Рубин" расстался с Романом Шароновым и его тренерским штабом. Шаронов руководил командой, но в связи с отсутствием у него соответствующей лицензии для работы главным тренером, юридически эту должность занял испанец Эдуардо Докампо.

Несколько дней назад "Рубин" уже намекал, что Слуцкий возглавит команду. В твиттере казанского клуба была размещена гифка с изображением кресла-качалки. Это символизировало манеру Слуцкого раскачиваться на тренерском кресле во время игры.

Сегодня "Рубин" пошел на более откровенный намек: все то же кресло-качалка, но уже с сидящим на нем Слуцким.

Последним клубом Слуцкого был нидерландский "Витесс". Россиянин объявил об уходе из "Витесса" после поражения в матче 15-го тура чемпионата Нидерландов с "Херенвеном" (2:3), ставшего для команды пятым подряд. Российский специалист возглавлял коллектив с лета 2018 года. Ранее он работал в "Москве", "Крыльях Советов", ЦСКА, сборной России и "Халл Сити".

Плодотворной оказалась деятельность в ЦСКА, где Слуцкий трижды становился чемпионом России (2012/13, 2013/14, 2015/16), по два раза завоевал Кубок страны (2010/11, 2012/13) и Суперкубок России (2013, 2014). Под его руководством ЦСКА добился своего лучшего результата в Лиге чемпионов, дойдя до 1/4 финала турнира в сезоне-2009/10.

После увольнения из "Витесса" Слуцкий получил предложение от греческого клуба АЕК. Россиянин взял время на размышление, вскоре технический директор АЕКа Илья Ивич, заявил, что Слуцкий не будет здесь работать.