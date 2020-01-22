Российские клубы в 2019 году потратили на покупку игроков $285,6 млн

По этому показателю Россия занимает седьмое место в мире

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Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Общая сумма расходов на приобретение новых игроков у российских футбольных клубов в прошлом году составила $285,6 млн, говорится в отчете Международной федерации футбола (ФИФА).

Это – на 249,7% больше по сравнению с 2018 годом.

По сумме расходов клубов на трансферы Россия занимает седьмое место в мире. На первом месте находится Англия, чьи клубы в 2018 году потратили на покупку игроков $1 млрд 518 млн. Это – на 22,1% меньше по сравнению с 2018 годом.

Также в тройке лидеров Испания ($1 млрд 286,6 млн) и Италия ($873 млн).

Между тем, на продаже игроков российские клубы заработали в общей сложности $100,4 млн, что на 16,6% больше чем в 2018 году. По этому показателю Россия занимает 14-е место.

Во главе этого списка также находится Англия, чьи клубы в совокупности заработали на трансферах $968,8 (на 4,3% больше по сравнению с 2018 годом). В тройке лидеров также Франция ($935,3) и Испания ($912,8).

Наибольший положительный баланс зафиксирован у Португалии (плюс $384 млн), наибольший отрицательный – у Англии (минус $549,9 млн).

В отчете ФИФА отмечается, что общие расходы клубов в 2019 году достигли нового максимума - $7 млрд 350 млн, что на 5,8% больше чем годом ранее.

Также был установлен рекорд по числу международных трансферов – 18042, которые коснулись переходов 15463 игроков из 178 стран.